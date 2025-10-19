Tanti infortuni prima della partita tra il Milan e la Fiorentina, ma chi dovrebbe restare in campo come fatto da inizio stagione è Luka Modric. Il centrocampista rossonero viaggia vero la maglia da titolare anche per la gara di questa sera. "Non mi sorprende che abbia avuto questo impatto perché è un giocatore meraviglioso che nella sua carriera ha ottenuto vittorie importanti: non conquisti un Pallone d’oro per fortuna...".