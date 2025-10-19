Pianeta Milan
Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, in particolare parole su Rafael Leao. Ecco la sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Tanti infortuni prima della partita tra il Milan e la Fiorentina, ma chi dovrebbe restare in campo come fatto da inizio stagione è Luka Modric. Il centrocampista rossonero viaggia vero la maglia da titolare anche per la gara di questa sera. "Non mi sorprende che abbia avuto questo impatto perché è un giocatore meraviglioso che nella sua carriera ha ottenuto vittorie importanti: non conquisti un Pallone d’oro per fortuna...".

Questo il parere dell'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi sul croato. Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore rossonero: "La sua carriera è stata un susseguirsi di stagioni al top, dodici di fila nel Real... È uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan: anche adesso tanti hanno capacità tecniche importanti, ma lui a queste unisce uno spessore caratteriale e umano da campione assoluto".

Questo il parere di Brocchi su Modric. Il centrocampista del Milan, tolte le due sfide in Coppa Italia contro il Bari e il Lecce, è sempre stato titolare con Allegri.

