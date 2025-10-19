Nella giornata di ieri è andato in scena Fiorentina-Milan Femminile , un match a dir poco movimentato: 4-3 per la viola. Al termine della partita, l'allenatrice del Milan Femminile, coach Bakker , ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prestazione della sua squadra. L'allenatrice si è detta dispiaciuta perché la formazione rossonera aveva fatto molto meglio rispetto al match della scorsa settimana. L'allenatrice ha voluto analizzare poi il lavoro fatto assieme alle sue ragazze durante la settimana. Eco, di seguito, le sue parole:

Milan Femminile, le parole di Bakker post Fiorentina

"È incredibile. Se giochi e sei in vantaggio 3-2 e poi di nuovo in pieno recupero subisci due gol. Si è vero, noi stiamo combattendo insieme e lavoriamo molto bene ma alla fine non siamo bravi in alcuni momenti nel fare una scelta. Peccato, avevamo fatto meglio rispetto alla scorsa settimana”.