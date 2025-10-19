LEGGI ANCHE: Zero problemi, solo soluzioni: il mantra di Allegri è chiaro. I segnali verso Milan-Fiorentina>>>
Non solo sulla condizione fisica, Allegri ha parlato anche delle qualità di Leao:"Ha qualità straordinarie, va lasciato giocare e lasciato fare. Tutto ciò che conta è il campo, molto semplice, lì si dimostra facendo prestazioni. Si fanno troppe parole intorno a lui. È un giocatore importante e un ragazzo d'oro". Ed è proprio qui il fulcro di Milan-Fiorentina: i rossoneri arrivano in difficoltà per le tante assenza, ma Leao ha un'occasione d'oro. Fare parlare il suo talento in campo e mettere a tacere una settimana di critiche nonostante i pochi minuti in campo e il lungo infortunio. Rafa ora tocca a te.
