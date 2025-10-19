Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Leao di nuovo al centro del Milan: le parole di Allegri sono significative. Con la Fiorentina …

Milan-Fiorentina, Leao pronto a tornare titolare dopo la partita di Coppa Italia contro il Bari di agosto. Le parole di Allegri 'pesano'. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Fiorentina, Leao pronto a giocare da titolare dopo il lungo infortunio al polpaccio contro il Bari e le due partite da subentrato contro Napoli e Juventus. Il portoghese non ha giocato molto in questa stagione: solo 48 minuti in Serie A. Nonostante questo, il portoghese è stato al centro delle critiche durante la sosta per le partite delle nazionali. Tutto per la notizia della discussione con Allegri nel post partita di Juventus-Milan 0-0. Ora, per l'infortunio di Pulisic e lo stop di Nkunku, Leao giocherà dal primo minuto, con Gimenez che dovrebbe essere il jolly dalla panchina per Allegri.

Milan-Fiorentina, Allegri carica Leao

Per Leao doppio test: il cambio di ruolo da doppia punta con il carico dell'attacco tutto sulle sue spalle e verificare se davvero è al top della condizione. "Ha voglia di fare, era partito molto bene e l'infortunio l'ha fermato. Sono contento che stia bene ora e sono convinto che ora farà bene", queste le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Fiorentina. L'allenatore rossonero ha continuato sul portoghese: "Questa settimana ha fatto una buona settimana, si è allenato intensamente. Doveva riacquistare una condizione buona. Ora penso sia pronto per tornare a essere protagonista".

Non solo sulla condizione fisica, Allegri ha parlato anche delle qualità di Leao:"Ha qualità straordinarie, va lasciato giocare e lasciato fare. Tutto ciò che conta è il campo, molto semplice, lì si dimostra facendo prestazioni. Si fanno troppe parole intorno a lui. È un giocatore importante e un ragazzo d'oro". Ed è proprio qui il fulcro di Milan-Fiorentina: i rossoneri arrivano in difficoltà per le tante assenza, ma Leao ha un'occasione d'oro. Fare parlare il suo talento in campo e mettere a tacere una settimana di critiche nonostante i pochi minuti in campo e il lungo infortunio. Rafa ora tocca a te.

