Milan-Fiorentina , Leao pronto a giocare da titolare dopo il lungo infortunio al polpaccio contro il Bari e le due partite da subentrato contro Napoli e Juventus. Il portoghese non ha giocato molto in questa stagione: solo 48 minuti in Serie A . Nonostante questo, il portoghese è stato al centro delle critiche durante la sosta per le partite delle nazionali. Tutto per la notizia della discussione con Allegri nel post partita di Juventus-Milan 0-0. Ora, per l'infortunio di Pulisic e lo stop di Nkunku, Leao giocherà dal primo minuto, con Gimenez che dovrebbe essere il jolly dalla panchina per Allegri.

Milan-Fiorentina, Allegri carica Leao

Per Leao doppio test: il cambio di ruolo da doppia punta con il carico dell'attacco tutto sulle sue spalle e verificare se davvero è al top della condizione. "Ha voglia di fare, era partito molto bene e l'infortunio l'ha fermato. Sono contento che stia bene ora e sono convinto che ora farà bene", queste le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Fiorentina. L'allenatore rossonero ha continuato sul portoghese: "Questa settimana ha fatto una buona settimana, si è allenato intensamente. Doveva riacquistare una condizione buona. Ora penso sia pronto per tornare a essere protagonista".