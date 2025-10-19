Milan-Fiorentina, i rossoneri tornano questa sera in campo a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. Il Diavolo avrà tantissime assenze dopo gli infortuni subiti dai giocatori rossoneri durante le partite delle nazionali. Mentre la viola cerca di ripartire dopo una prima parte di stagione molto complessa. Il Milan è partito bene, ma Allegri sarà costretto a cambiare moltissimo per questa partita con una possibile assenza dell'ultimo secondo. Ecco le probabili formazioni di Milan-Fiorentina da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA