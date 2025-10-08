Milan, Gazzetta rivela: 'Allegri ha attaccato Leao'. Ecco il retroscena

Continuano gli strascichi di Juventus-Milan 0-0: 'La Gazzetta dello Sport' rivela quanto accaduto in spogliatoio tra Allegri e Leao. Ecco la ricostruzione
Continua il lunghissimo post partita di Juventus-Milan 0-0. Il tema più caldo resta Leao: dopo i suoi errori vicino alla porta è entrato nell'occhio del ciclone delle critiche. Novità importantissime da Gazzetta.it che parla di Massimiliano Allegri che in spogliatoio dopo la partita di Torino avrebbe "Attaccato Leao davanti a parte della squadra". Un momento, si legge, notato da molti ma sfuggito dalle telecamere. Il motivo dello sfogo? Secondo la rosea è che Leao dovrebbe dare di più in campo, se vuole avere un posto nel Milan di questa stagione. Il rischio sarebbe quello di restare fuori.
Milan, Allegri e Leao
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri avrebbe detto a Leao che l'atteggiamento visto a Torino non sarebbe quello giusto per giocare al Milan. Per giocare titolare, scrive la rosea: "Deve alzare il livello dell’intensità in campo". Secondo il quotidiano il tema dell’approccio alla partita con lui è centrale, visto che manca di continuità.