Bomba di Gazzetta: “Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra”. Ecco cosa è successo

Milan, Gazzetta rivela: 'Allegri ha attaccato Leao'. Ecco il retroscena
Continuano gli strascichi di Juventus-Milan 0-0: 'La Gazzetta dello Sport' rivela quanto accaduto in spogliatoio tra Allegri e Leao. Ecco la ricostruzione
Continua il lunghissimo post partita di Juventus-Milan 0-0. Il tema più caldo resta Leao: dopo i suoi errori vicino alla porta è entrato nell'occhio del ciclone delle critiche. Novità importantissime da Gazzetta.it che parla di Massimiliano Allegri che in spogliatoio dopo la partita di Torino avrebbe "Attaccato Leao davanti a parte della squadra". Un momento, si legge, notato da molti ma sfuggito dalle telecamere. Il motivo dello sfogo? Secondo la rosea è che Leao dovrebbe dare di più in campo, se vuole avere un posto nel Milan di questa stagione. Il rischio sarebbe quello di restare fuori.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri avrebbe detto a Leao che l'atteggiamento visto a Torino non sarebbe quello giusto per giocare al Milan. Per giocare titolare, scrive la rosea: "Deve alzare il livello dell’intensità in campo". Secondo il quotidiano il tema dell’approccio alla partita con lui è centrale, visto che manca di continuità.

Il punto, si legge, ora è capire come evolveranno la stagione di Leao e il suo rapporto con Allegri. Il quotidiano parla anche di un Leao parzialmente giustificato visto che non è al meglio dopo i tanti giorni fuori per l'infortunio al polpaccio.

