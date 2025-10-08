'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul Milan analizzando le scelte di Allegri : secondo la rosea, i rossoneri sono la squadra in Serie A che ruota meno uomini nelle prime sei giornate di campionato. Dal primo minuto Allegri ha impiegato appena 15 calciatori . Ultimo di questi Bartesaghi: una titolarità 'forzata' vista la squalifica di Estupinan contro la Juventus. Il quotidiano fa due osservazioni : la prima è che Allegri avrebbe già trovato la quadra del suo Milan . La seconda: senza Europa, i rossoneri non avrebbero la necessità di far rifiatare i titolari .

Milan, le idee di Allegri

Come scrive la rosea, il più impiegato è Gabbia, che ha giocato tutti i 540 in campionato. Poco distante, a 515’, c’è Modric, seguito da Saelemaekers con 506’. In sette sono partiti titolari in tutte le partite, ma senza l’infortunio di Maignan e la squalifica di Estupinan sarebbero stati probabilmente nove. Stessa cosa per Rabiot, che ha saltato le prime partite perché arrivato durante l'ultimo giorno di mercato. Come scrive la rosea, Allegri ha chiari 10 posti dell'undici titolare con un posto in attacco che balla visto il ritorno di Leao e un Nkunku che sale di livello.