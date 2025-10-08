Ordine: 'Allegri? Per il suo Milan potrebbe essere un peccato mortale ...'

Solito show di Massimiliano Allegri in panchina durante Juventus-Milan 0-0. Il giornalista Franco Ordine cerca di dare la sua spiegazione a questo comportamento: "Max, rispetto a tutti gli altri abitanti di casa Milan che guardano sempre all’oggi e non al dopodomani, ha sulla propria pelle l’esperienza necessaria per capire che i 5 punti smarriti per strada durante le prime giornate di campionato sono un lusso che il suo Milan non può permettersi", ecco il suo parere nel pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Ordine continua con la sua analisi: "Perché tra dicembre, gennaio e febbraio, cominciano le montagne russe per i rossoneri che hanno una rosa molto ridotta per l’assenza di coppe e la necessità di ridurre il monte-stipendi in bilancio in assenza del reddito Champions".