Ordine: 'Allegri? Per il suo Milan potrebbe essere un peccato mortale ...'

Ordine: “Allegri? Sa che questa cosa per il Milan è un lusso. Potrebbe essere un peccato mortale …”

Juventus-Milan, Allegri molto 'focoso' in panchina: Franco Ordine, giornalista, analizza il comportamento dell'allenatore rossonero. Ecco le sue parole
Solito show di Massimiliano Allegri in panchina durante Juventus-Milan 0-0. Il giornalista Franco Ordine cerca di dare la sua spiegazione a questo comportamento: "Max, rispetto a tutti gli altri abitanti di casa Milan che guardano sempre all’oggi e non al dopodomani, ha sulla propria pelle l’esperienza necessaria per capire che i 5 punti smarriti per strada durante le prime giornate di campionato sono un lusso che il suo Milan non può permettersi", ecco il suo parere nel pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Ordine continua con la sua analisi: "Perché tra dicembre, gennaio e febbraio, cominciano le montagne russe per i rossoneri che hanno una rosa molto ridotta per l’assenza di coppe e la necessità di ridurre il monte-stipendi in bilancio in assenza del reddito Champions".

Il giornalista, infatti, fa la conta di tutti gli impegni tra dicembre e febbraio del Milan che tra Coppa Italia e Supercoppa dovrà giocare molte partite: "Per questo motivo Allegri continua a ripetere ai suoi che disperdere per strada, come le molliche di pane di Pollicino, i 5 punti tra Cremonese e Juventus, sia un peccato mortale del quale si potrebbe pagare il conto salato a marzo".

Ordine conclude: "Sotto sotto è anche un modo per far capire non certo agli ultimi arrivati ma ai reduci del vecchio Milan quale dev’essere lo spirito del Milan. Molte cattive abitudini del recente passato sono state già cancellate a Milanello. Per esempio nessuno più arriva in ritardo agli allenamenti". 

