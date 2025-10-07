Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, ha commentato sulle colonne della Gazzetta dello Sport la situazione dei reparti offensivi
Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, ha commentato sulle colonne della Gazzetta dello Sport la situazione dei reparti offensivi delle varie squadre di Serie A. Tra le sue parole, ovviamente, c'e spazio anche per il Milan di Massimiliano Allegri. Capello infatti, analizza la questione legata a Gimenez e fa un appunto anche su Rafael Leao. Da non tralasciare il discorso Pulisic e la sua attuale posizione nel 3-5-2. Ecco, di seguito, il suo pensiero:
Le parole di Capello sugli attaccanti del Milan
Sul centravanti al Milan: “In Serie A però c’è anche chi non ha ancora trovato il centravanti, il Milan, anche se davanti Gimenez è funzionale per i movimenti di squadra e Allegri ha iniziato un tentativo di adattamento con Leao. Rafael sta dimostrando di avere la capacità di smarcarsi e di trovare spazi, ma ancora non è un attaccante da tanti gol“.