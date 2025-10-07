Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, ha commentato sulle colonne della Gazzetta dello Sport la situazione dei reparti offensivi delle varie squadre di Serie A . Tra le sue parole, ovviamente, c'e spazio anche per il Milan di Massimiliano Allegri. Capello infatti, analizza la questione legata a Gimenez e fa un appunto anche su Rafael Leao . Da non tralasciare il discorso Pulisic e la sua attuale posizione nel 3-5-2. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

Le parole di Capello sugli attaccanti del Milan

Sul centravanti al Milan: “In Serie A però c’è anche chi non ha ancora trovato il centravanti, il Milan, anche se davanti Gimenez è funzionale per i movimenti di squadra e Allegri ha iniziato un tentativo di adattamento con Leao. Rafael sta dimostrando di avere la capacità di smarcarsi e di trovare spazi, ma ancora non è un attaccante da tanti gol“.