I rossoneri di Allegri vorrebbero partire già dal 2 di febbraio, ma il tutto dovrà incastrarsi alla perfezione con le partite di Coppa Italia. Il 4 di febbraio, infatti, si giocherà contro la Lazio di Sarri, sfida valida per gli ottavi di finale e, se il Milan dovesse passare, giocherà i quarti tra il 4-5 febbraio e 11-12 febbraio.
L'idea iniziale sarebbe quella di mettere la partita il 12, ma tutto dipenderà dall'avversario dei rossoneri, che dovrebbe essere una tra Bologna e Parma. Se la squadra dovrebbe essere quella di Italiano, il tutto si complicherebbe ancora di più a causa dell'Europa League.
Ma come mai la scelta di giocare all'estero? Il tutto ha una ragione puramente economica: il governo australiano ha offerto circa 12 milioni di euro per organizzare l'evento. La parte più grande della cifra spetterà al Milan per compensare il mancato incasso di San Siro.
