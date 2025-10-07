Pianeta Milan
Milan e Como scrivono la storia: sarà la prima partita in Australia, ecco gli incassi

Sala: 'La Russa dice di tenere San Siro. Chieda ad Abodi di reclutare altre squadre'
Manca ormai solo l’ok ufficiale da parte della FIFA: Milan-Como si potrà giocare in Australia: ecco quanto incasseranno
Manca ormai solo l’ok ufficiale da parte della FIFA: Milan-Como si potrà giocare in Australia, la prima sfida giocata all’estero nella storia di tutta la Serie A. La sede sarà la città di Perth intorno al 7-8 febbraio 2026.

Serie A oltreoceano: ecco Milan-Como

La Gazzetta dello Sport  ci parla di una 'Storica Australia', sottolineando come il Milan sia felice di questa scelta, essendo uno dei primi promotori dell'operazione. Restano comunque alcuni dettagli da definire sulla data: la giornata più probabile dovrebbe essere quella dell'8 Febbraio verso le 20:45 / 21 li a Perth, ora di pranzo in Italia.

I rossoneri di Allegri vorrebbero partire già dal 2 di febbraio, ma il tutto dovrà incastrarsi alla perfezione con le partite di Coppa Italia. Il 4 di febbraio, infatti, si giocherà  contro la Lazio di Sarri, sfida valida per gli ottavi di finale e, se il Milan dovesse passare, giocherà i quarti tra il 4-5 febbraio e 11-12 febbraio.

L'idea iniziale sarebbe quella di mettere la partita il 12, ma tutto dipenderà dall'avversario dei rossoneri, che dovrebbe essere una tra Bologna e Parma. Se la squadra dovrebbe essere quella di Italiano, il tutto si complicherebbe ancora di più a causa dell'Europa League.

Ma come mai la scelta di giocare all'estero? Il tutto ha una ragione puramente economica: il governo australiano ha offerto circa 12 milioni di euro per organizzare l'evento. La parte più grande della cifra spetterà al Milan per compensare il mancato incasso di San Siro.

