Milan, Allegri punta a ritrovare Leao: la chiave Modric al centro

Dopo i quattro punti conquistati nei due scontri diretto con Napoli e Juventus, il Milan di Allegri vuole ritrovare Leao
Dopo i quattro punti conquistati nei due scontri diretto con Napoli e Juventus, il Milan di Allegri vuole cercare di giocarsela fino in fondo. Come riferito dal Corriere della Sera questa mattina, la vera forza sta nella solidità tattica e, soprattuto, mentale che Allegri ha saputo trasmettere, anche grazie alla classe di Luka Modric, che facilita non poco le cose.

Milan, il piano di Allegri: come recuperare Leao

Tuttavia, Allegri sa bene che per puntare a vincere lo scudetto deve avere il miglior Rafael Leao, proprio come lo aveva avuto Stefano Pioli nella stagione 2021/2022, culminata proprio con la vincita del 19esimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il recupero del portoghese, lontano dalla miglior condizione possibile, è uno dei chiodi fissi di Max Allegri. Dopo l'infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per più di 40 giorni, contro le due big non ha fornito una prestazione proprio positiva.

Allegri però, rimane convinto delle sue grandi qualità e punta tutto su di lui: può ritornare ad essere l'uomo chiave che aveva contraddistinto il Milan ben 3 anni fa. Il compito dell'allenatore livornese, ora come ora, è di far recuperare la condizione giusta a Leao, per poi usarlo come una vera e propria arma, cercando una collocazione che lo faccia rendere nel migliore dei modi.

