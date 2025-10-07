Il Milan non si ferma mai. Nonostante gli impegni in campionato , la dirigenza del club di via Aldo Rossi continua a lavorare per il futuro. La sessione estiva di calciomercato ha portato tante nuove risorse alla squadra di Max Allegri, ma non tutte le esigenze son state rispettate. Ed ecco perchè, il Milan potrebbe nuovi giocatori da aggregare alla squadra. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA >>>
Tare continua a lavorare sul fronte mercato del Milan. Per gennaio si punta all'attaccante: ecco la vecchia conoscenza della Serie A