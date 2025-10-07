Pianeta Milan
Prima Pagina Tuttosport: “Ne gol ne svolta, Leao è un guaio”

La prima pagina Tuttosport in edicola oggi, martedì 07 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 07 ottobre 2025. Ecco le principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan di Allegri.

Rientrato dall'infortunio al polpaccio dopo più di 40 giorni, il portoghese non riesce ad incidere. Contro la Juventus, nel big match della sesta giornata, si è mangiato tantissime occasioni. A destare un po' di preoccupazione però, è stato l'atteggiamento fornito in campo: poca cattiveria, pochi palloni recuperati. Che l'invenzione di Max Allegri non sia 'buona'?

Oltre al Milan, spazio anche alla Juventus, con un paragrafo dedicato a Jonathan David. Oltre il calcio, si è parlato anche di Basket, con l'intervista a Pecchia, e di Tennis, con le parole di Flavia Pennetta.

