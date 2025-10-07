La prima pagina Tuttosport in edicola oggi, martedì 07 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 07 ottobre 2025 . Ecco le principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan di Allegri .

Rientrato dall'infortunio al polpaccio dopo più di 40 giorni, il portoghese non riesce ad incidere. Contro la Juventus, nel big match della sesta giornata, si è mangiato tantissime occasioni. A destare un po' di preoccupazione però, è stato l'atteggiamento fornito in campo: poca cattiveria, pochi palloni recuperati. Che l'invenzione di Max Allegri non sia 'buona'?