Ogni tanto è bello guardare le partite da un'altra prospettiva. È esattamente quello che consente di fare 'DAZN' con 'BordoCam', il servizio di Davide Bernardi che racconta le emozioni di una gara da bordocampo. Si tratta di una prospettiva molto interessante, che permette di cogliere moltissimi aspetti e momenti della partita invisibili sia dagli spalti sia dalla TV. Per il secondo weekend di fila, il Milan è stata la squadra designata per questo programma. Dopo il servizio su Milan-Napoli, dunque, l'emittente ha pubblicato quello su Juventus-Milan, il big match per eccellenza della sesta giornata di campionato. Operando una sintesi dei contenuti, di cui si consiglia la visione, ci concentriamo su alcune reazioni di Massimiliano Allegri e durante il primo tempo e durante la ripresa.