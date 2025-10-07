Pianeta Milan
BordoCam Juventus-Milan, Allegri in purezza: da “Dai oh Chris, succede” a “Come ha fatto a buttarla fuori?”

Il BordoCam di 'DAZN' racconta ancora una volta benissimo le dinamiche di campo di Juventus-Milan, sesta giornata di Serie A
Ogni tanto è bello guardare le partite da un'altra prospettiva. È esattamente quello che consente di fare 'DAZN' con 'BordoCam', il servizio di Davide Bernardi che racconta le emozioni di una gara da bordocampo. Si tratta di una prospettiva molto interessante, che permette di cogliere moltissimi aspetti e momenti della partita invisibili sia dagli spalti sia dalla TV. Per il secondo weekend di fila, il Milan è stata la squadra designata per questo programma. Dopo il servizio su Milan-Napoli, dunque, l'emittente ha pubblicato quello su Juventus-Milan, il big match per eccellenza della sesta giornata di campionato. Operando una sintesi dei contenuti, di cui si consiglia la visione, ci concentriamo su alcune reazioni di Massimiliano Allegri e durante il primo tempo e durante la ripresa.

Il primo tempo di Allegri

A inizio partita il tecnico livornese - a cui i tifosi bianconeri hanno dedicato applausi e cori - è stato pescato dalle telecamere visibilmente emozionato. Nonostante ciò, da subito Allegri si è calato perfettamente nel suo ruolo, fornendo indicazioni precise ai suoi e lasciandosi andare ad alcune delle sue tipiche reazioni (esternate di fronte alla sua panchina).

Innanzitutto, è interessante una notazione tattica. In fase di possesso - come già capitato in più occasioni - l'allenatore ha chiesto ai suoi uomini di schierarsi con un 4-3-3. In questo modo, a Saelemaekers era chiesto di avanzare e a Pulisic di andarsi a prendere la corsia di sinistra d'attacco. Successivamente, in seguito all'occasione di Gimenez - il quale ha concluso in porta dopo una bella azione personale - ha commentato: "Se la tiene rasoterra fa gol, se la tiene rasoterra fa gol, se la tiene rasoterra fa gol".

Il secondo tempo di Allegri

Molto più degni di nota alcuni episodi relativi al secondo tempo, in generale più emozionate e pieno di occasione per i rossoneri. Dapprima, però, si vuole segnalare l'esclamazione di Gatti in riferimento al miracolo di Maignan: "Pazzesco, caz*o ha preso questo oh!". Dopodiché, è stato Allegrishow. In sintesi, si raccontano alcuni episodi. Il primo riguarda il rigore fallito da Pulisic. Dopo l'errore dello statunitense, rivolto alla panchina dice: "Lo sapevo, lo sapevo...". Poi, all'americano: "Dai oh Chris, succede". Al momento del cambio, bello l'abbraccio tra Allegri e il numero 11.

Successivamente, è il turno di Leao, a cui il mister ha dedicato grande attenzione fin dal suo ingresso in campo: "Rafa dai oh, non mi far incazzare". Una volta entrato in campo, gli dice di puntare Rugani, in evidente difficoltà a causa dei crampi. Poi gli grida "Rafaaaaaaa tornaaaaaaaa", ma si complimenta anche con lui con un "Oh dai bello, bravo" dopo il tentativo di tiro da centrocampo. I momenti 'clou' riguardano i due gol sbagliati dal portoghese. Sul primo dice a Landucci: "Come ha fatto a buttarla fuori oh?!". Sul secondo, il mister è molto arrabbiato tanto da voler a più riprese calciare il pallone dietro di lui, come contro il Napoli, senza però lasciarsi andare. Sul finire del match la furia di Allegri dà spazio a una frase che non lascia margini a interpretazioni: "Ora in spogliatoio non fiata nessuno!".

