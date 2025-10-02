Milan-Napoli è stata una grande prova di forza da parte dei rossoneri. Oltre ai tre punti e all'aggancio in vetta alla classifica, il big match di domenica scorsa ha presentato un'ulteriore buona notizia dalle parti di Milanello. Si tratta del rientro in campo di Rafael Leao. Il portoghese - infortunatosi all'esordio stagionale (Milan-Bari di Coppa Italia) - è restato ai box per più di un mese. Proprio contro gli azzurri ha accumulato i primi minuti della sua stagione in Serie A, entrando al posto di Gimenez verso il 65'. Inserendolo in campo, Massimiliano Allegri ha tentato di allungare il Napoli sfruttando la sua velocità a campo aperto in un momento di difficoltà per la squadra, dovuto all'espulsione di Estupinan. Chiaramente, la sua forma fisica non può ancora essere brillante, e lo si è visto. Il tecnico, dunque, non si è lamentato tanto della sua condizione atletica, quanto di alcuni suoi atteggiamenti. Lo si può dedurre dal 'Bordocam' di Milan-Napoli, il consueto programma di 'DAZN' in cui ci vengono mostrate le reazioni dei protagonisti di un big match di giornata da molto vicino, da bordocampo, appunto.