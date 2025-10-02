Contro il Napoli, in effetti, soprattutto dopo essere rimasti in inferiorità numerica, i giocatori rossoneri hanno giocato una partita di grande sacrificio. Da parte di tutti l'impegno profuso è stato encomiabile. Era lecito, quindi, aspettarsi da tutti una prestazione del genere, in cui ognuno dimostrasse di star lasciando tutto in campo.
In generale, questo è un atteggiamento che Allegri richiede sempre ai suoi giocatori. Riuscirà a infondere questa mentalità anche in Leao? L'operazione sembra abbastanza difficile. In fin dei conti, però, il tecnico livornese sembra l'uomo giusto per riuscirci e poi si tratta pur sempre di una mentalità vincente. Se Rafa vorrà fare uno step di maturità, pare obbligatorio passare da questi dettagli, che fanno tutta la differenza del mondo.
