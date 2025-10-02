Pianeta Milan
Pellegatti: "Bartesaghi è seguito da una big della Premier. Su Lewandowski dico…"

Durante il solito appuntamento con il video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato un po' di calciomercato: le ultime
Alessia Scataglini
Durante il solito appuntamento con il video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato un po' di calciomercato, soffermandosi sulle voci che vedrebbero il giovane Davide Bartesaghi  nei taccuini dell'Arsenal. Non solo l'italiano, si è discusso anche di Lewandowski, affiancato negli ultimi giorni ai colori rossoneri. Ricordiamo pero, che il giovane Bartesaghi è ben visto da Max Allegri, che potrebbe puntare su di lui nella sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Pellegatti su Bartesaghi e Lewandowski

"Bartesaghi interessa all'Arsenal. Non ci sono state offerte, Bartesaghi è un giocatore sul quale ci sono delle grandi attestati di stima da parte di ex giocatori del Milan. Ad esempio so che piace molto ad Allegri, che non è un giocatore del Milan che è l'allenatore. Giurerebbe su di lui. Per adesso mette Estupinan. Soprattutto dicono che sarebbe ancora più bravo piuttosto che nel ruolo di quinto, nel ruolo di terzo a sinistra, dove gioca Pavlovic ad esempio. Però è molto bravo anche lì. 

Bartesaghi è seguito dall'Arsenal. Non ha ancora fatto offerte, lui ha un contratto fino al 2030. Non ci sono state ancora offerte, ma ci saranno degli souting dell'Arsenal allo stadio domenica sera, all'Allianz Stadium, per seguire Bartesaghi. Non dimentichiamo che già l'Arsenal è andato a cogliere, prendere e scoprire Calafiori nel campionato italiano. Stanno seguendo Bartesaghi. Questa è l'indiscrezione, che non vuole dire andrà all'Arsenal, ma che ci siano squadre interessate, e una su tutte, per questo ragazzo che non abbiamo ancora scoperto con le sue qualità. Però attenzione ai Gunners". 

Sul Lewandowski: "Non ho trovato ieri conferme sull'interessamento del Milan per Lewandowski, centravanti di grande livello, ma 37enne, del Barcellona. Mentre avevo accolto con entusiasmo l'intuizione di Igli Tare che è andato a parlare e convinto, anche rapidamente, Luka Modric a venire al Milan. L'idea di Lewandowski 37enne è diverso rispetto all'idea di Giroud che è arrrivato a 32, 33 anni. Lewandowski è un giocatore che fa ancora la differenza in campo internazionale, ma personalmente non sarebbe una cosa che per principio mi lasci entusiasta"

