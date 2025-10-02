Bartesaghi è seguito dall'Arsenal. Non ha ancora fatto offerte, lui ha un contratto fino al 2030. Non ci sono state ancora offerte, ma ci saranno degli souting dell'Arsenal allo stadio domenica sera, all'Allianz Stadium, per seguire Bartesaghi. Non dimentichiamo che già l'Arsenal è andato a cogliere, prendere e scoprire Calafiori nel campionato italiano. Stanno seguendo Bartesaghi. Questa è l'indiscrezione, che non vuole dire andrà all'Arsenal, ma che ci siano squadre interessate, e una su tutte, per questo ragazzo che non abbiamo ancora scoperto con le sue qualità. Però attenzione ai Gunners".