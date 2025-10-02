Bartesaghi è seguito dall'Arsenal. Non ha ancora fatto offerte, lui ha un contratto fino al 2030. Non ci sono state ancora offerte, ma ci saranno degli souting dell'Arsenal allo stadio domenica sera, all'Allianz Stadium, per seguire Bartesaghi. Non dimentichiamo che già l'Arsenal è andato a cogliere, prendere e scoprire Calafiori nel campionato italiano. Stanno seguendo Bartesaghi. Questa è l'indiscrezione, che non vuole dire andrà all'Arsenal, ma che ci siano squadre interessate, e una su tutte, per questo ragazzo che non abbiamo ancora scoperto con le sue qualità. Però attenzione ai Gunners".
Sul Lewandowski: "Non ho trovato ieri conferme sull'interessamento del Milan per Lewandowski, centravanti di grande livello, ma 37enne, del Barcellona. Mentre avevo accolto con entusiasmo l'intuizione di Igli Tare che è andato a parlare e convinto, anche rapidamente, Luka Modric a venire al Milan. L'idea di Lewandowski 37enne è diverso rispetto all'idea di Giroud che è arrrivato a 32, 33 anni. Lewandowski è un giocatore che fa ancora la differenza in campo internazionale, ma personalmente non sarebbe una cosa che per principio mi lasci entusiasta"
