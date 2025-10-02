E' arrivato il tempo delle Nazionali. Dopo il big match contro la Juventus, in programma domenica sera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, la Serie A andrà in pausa per la seconda sosta delle Nazionali. Didier Deschamps, CT della Nazionale Francese, ha ufficialmente diramato la lista dei Bleus convocati in Nazionale. Tra i nomi, spiccano alcuni giocatori del Milan.
ULTIME MILAN NEWS
Francia, i convocati di Deschamps: presenti ben tre rossoneri, ecco chi sono
Sosta Nazionali: 3 rossoneri chiamati da Deschamps—
LEGGI ANCHE: Pulisic, l'uomo decisivo: dalle triplette ai big match: le 5 partite 'storiche' della sua carriera
La Francia dovrà affrontare l'Azerbaijan e l'Islanda nelle prossime sfide valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026 e, nella lista del francese, risultano: Mike Maignan, leader dei pali, Adrien Rabiot, pedina inamovibile del centrocampo francese, e Christopher Nkunku, attaccante che Deschamps sembra finalmente reinserire in modo stabile nel gruppo. Nkunku infatti, complice i numerosi infortuni che l'hanno colpito, nelle ultime stagione non è stato molto continuo e, la chiamata di Deschamps simboleggia tantissimo per l'attaccante rossonero: che sia la volta buona di recuperare la forma fisica che lo aveva contraddistinto ai tempi del Lipsia?
© RIPRODUZIONE RISERVATA