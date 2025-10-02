La Francia dovrà affrontare l'Azerbaijan e l'Islanda nelle prossime sfide valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026 e, nella lista del francese, risultano: Mike Maignan, leader dei pali, Adrien Rabiot, pedina inamovibile del centrocampo francese, e Christopher Nkunku, attaccante che Deschamps sembra finalmente reinserire in modo stabile nel gruppo. Nkunku infatti, complice i numerosi infortuni che l'hanno colpito, nelle ultime stagione non è stato molto continuo e, la chiamata di Deschamps simboleggia tantissimo per l'attaccante rossonero: che sia la volta buona di recuperare la forma fisica che lo aveva contraddistinto ai tempi del Lipsia?