Milan protagonista con le Nazionali: ecco tutti i rossoneri convocati

Con la sosta, i calciatori della Serie A impegnati con le rispettive Nazionali saranno ben 174: ecco quanti sono i convocati del Milan
Alessia Scataglini
Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi, i calciatori di tutta la Serie A impegnati con le rispettive Nazionali saranno ben 174, tra prime squadre e giovanili, un numero davvero significativo. Il club con più convocati dai vari CT sparsi per il mondo è proprio il Milan, con ben 15 giocatori chiamati a rappresentare il proprio paese.

Milan, i convocati dalle rispettive Nazionali

Un numero che, davanti ad una ipotetica classifica, metterebbe il Milan di Allegri in vetta davanti a Juventus ed Inter, entrambe con 13 giocatori convocati ciascuno. A seguire troviamo la Roma di Gasperini con 11 e successivamente il Napoli con 10. Ecco, di seguito, l'elenco con tutti i rossoneri convocati:

  • Matteo Gabbia (Italia)

  • Davide Bartesaghi (Italia U21)

  • Mike Maignan (Francia)

  • Adrien Rabiot (Francia)

  • Christopher Nkunku (Francia)

  • Strahinja Pavlovic (Serbia)

  • Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

  • Santiago Gimenez (Messico)

  • Alexis Saelemaekers (Belgio)

  • Koni De Winter (Belgio)

  • Zachary Athekame (Svizzera U21)

  • Pervis Estupinan (Ecuador)

  • Luka Modric (Croazia)

  • Christian Pulisic (USA)

  • Rafael Leao (Portogallo)

