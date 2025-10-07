Con la sosta, i calciatori della Serie A impegnati con le rispettive Nazionali saranno ben 174: ecco quanti sono i convocati del Milan

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi, i calciatori di tutta la Serie A impegnati con le rispettive Nazionali saranno ben 174, tra prime squadre e giovanili, un numero davvero significativo. Il club con più convocati dai vari CT sparsi per il mondo è proprio il Milan, con ben 15 giocatori chiamati a rappresentare il proprio paese.