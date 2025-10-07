Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport di oggi, i calciatori di tutta la Serie A impegnati con le rispettive Nazionali saranno ben 174, tra prime squadre e giovanili, un numero davvero significativo. Il club con più convocati dai vari CT sparsi per il mondo è proprio il Milan, con ben 15 giocatori chiamati a rappresentare il proprio paese.
Milan protagonista con le Nazionali: ecco tutti i rossoneri convocati
Con la sosta, i calciatori della Serie A impegnati con le rispettive Nazionali saranno ben 174: ecco quanti sono i convocati del Milan
Milan, i convocati dalle rispettive Nazionali—
Un numero che, davanti ad una ipotetica classifica, metterebbe il Milan di Allegri in vetta davanti a Juventus ed Inter, entrambe con 13 giocatori convocati ciascuno. A seguire troviamo la Roma di Gasperini con 11 e successivamente il Napoli con 10. Ecco, di seguito, l'elenco con tutti i rossoneri convocati:
