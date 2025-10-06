La stagione 2025/26 del Milan è iniziata insolitamente presto. Il 17 agosto la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto il suo esordio: 2-0 contro il Bari. La sfida era valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Da molto tempo i rossoneri non esordivano così presto nella competizione domestica. Ciò è stato dovuto alla brutta scorsa stagione, culminata con l'ottavo posto in classifica. Tale piazzamento ha fatto sì che il Milan sia partito dai trentaduesimi. Nel frattempo, i rossoneri non solo hanno superato il (piccolo) ostacolo del Bari, ma anche quello successivo. Martedì 23 settembre gli uomini di Allegri hanno battuto in casa il Lecce 3-0, ai sedicesimi di finale. E adesso? Ora i rossoneri sono attesi da primo scontro veramente impegnativo, contro la Lazio di Sarri. Da poco è stata resa nota la data in cui si giocherà il match.
COPPA ITALIA
Coppa Italia, ufficiali le date degli ottavi di finale: ecco quando gioca il Milan
Sono state ufficializzate le date in cui si svolgeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Ecco quando giocherà il Milan
Ottavi di finale di Coppa Italia, date e orari dei match—
La Lazio ospiterà in casa il Milan a causa del miglior piazzamento in classifica nella Serie A 2024/25. Questa sfida si disputerà appena dopo quella di campionato: Milan-Lazio è in programma per il 30 novembre. Di seguito, si riportano tutti gli accoppiamenti di questo turno di Coppa Italia, le date e gli orari delle partite.
Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
