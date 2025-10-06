La stagione 2025/26 del Milan è iniziata insolitamente presto. Il 17 agosto la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto il suo esordio: 2-0 contro il Bari. La sfida era valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Da molto tempo i rossoneri non esordivano così presto nella competizione domestica. Ciò è stato dovuto alla brutta scorsa stagione, culminata con l'ottavo posto in classifica. Tale piazzamento ha fatto sì che il Milan sia partito dai trentaduesimi. Nel frattempo, i rossoneri non solo hanno superato il (piccolo) ostacolo del Bari, ma anche quello successivo. Martedì 23 settembre gli uomini di Allegri hanno battuto in casa il Lecce 3-0, ai sedicesimi di finale. E adesso? Ora i rossoneri sono attesi da primo scontro veramente impegnativo, contro la Lazio di Sarri. Da poco è stata resa nota la data in cui si giocherà il match.