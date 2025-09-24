"Alexis ha dimostrato una visione di gioco eccezionale , servendo un assist perfetto per il primo gol dell'attaccante francese. La sua capacità di creare occasioni e la sua presenza costante sulla fascia destra hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. La sua prestazione è stata un mix di tecnica e determinazione , rendendolo un elemento chiave per il Milan", recita ancora la nota del club.

"Con 48 passaggi totali e un assist decisivo, Saelemaekers ha confermato la sua importanza nel sistema di gioco rossonero. La sua abilità nel mantenere il possesso e nel supportare la fase offensiva è stata fondamentale per il dominio del Milan. La sua prestazione ha sottolineato il suo valore in campo e la sua capacità di influenzare il gioco".