Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, è stato votato dai tifosi rossoneri miglior giocatore (MVP) di Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: suo l'assist per il bel gol al volo di Christopher Nkunku
Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, è terminata 3-0 per i rossoneri ieri sera a 'San Siro': gol di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic. Migliore in campo del match, secondo i tifosi del Milan, è stato, però, Alexis Saelemaekers. I motivi? Ecco quanto riporta il comunicato ufficiale pubblicato sul sito web del club rossonero.

Milan-Lecce 3-0, Saelemaekers migliore in campo a 'San Siro'

"Alexis Saelemaekers ha brillato con una grande prestazione - si può leggere su 'acmilan.com' -. Il suo assist per il gol di Nkunku al 51' ha messo in discesa la partita per i rossoneri, confermando il suo ruolo cruciale nel successo della squadra".

"Alexis ha dimostrato una visione di gioco eccezionale, servendo un assist perfetto per il primo gol dell'attaccante francese. La sua capacità di creare occasioni e la sua presenza costante sulla fascia destra hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. La sua prestazione è stata un mix di tecnica e determinazione, rendendolo un elemento chiave per il Milan", recita ancora la nota del club.

"Con 48 passaggi totali e un assist decisivo, Saelemaekers ha confermato la sua importanza nel sistema di gioco rossonero. La sua abilità nel mantenere il possesso e nel supportare la fase offensiva è stata fondamentale per il dominio del Milan. La sua prestazione ha sottolineato il suo valore in campo e la sua capacità di influenzare il gioco".

"Con oltre il 55% dei voti espressi dai tifosi rossoneri sull'app ufficiale del Milan, il belga ha superato nella corsa al premio di MVP due goleador di serata come Santiago Giménez e Christopher Nkunku oltre a Davide Bartesaghi. Una prestazione eccellente, che lascia ben sperare per i prossimi impegni".

Milan-Lecce 3-0, i numeri della partita di Coppa Italia: Giménez e Nkunku protagonisti

