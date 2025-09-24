Il Milan prenderà parte agli ottavi di finale di Coppa Italia per la 36ª stagione consecutiva. Dalla stagione 1990-1991, infatti, i rossoneri sono sempre stati coinvolti in questa fase della competizione risultando dunque una delle due squadre presenti in questo turno in ciascuna edizione nel periodo.
Considerando tutte le competizioni, il Milan ha ottenuto cinque successi consecutivi contro il Lecce per la prima volta nella sua storia.
Tra i centrocampisti dei cinque principali campionati europei - considerando ogni competizione - in questa stagione solamente Michael Olise del Bayern Monaco (7 reti) ha segnato più gol di Christian Pulisic (5).
Super Pulisic, Giménez segna a 'San Siro'. 100° gol per Nkunku in carriera—
Cinque dei sette gol segnati in tutte le competizioni da Santiago Giménez con la maglia del Milan sono arrivati in partite casalinghe. Compresi gli ultimi tre consecutivi.
Christopher Nkunku ha segnato il suo 100° gol in carriera considerando tutte le competizioni. In totale, 11 con il PSG, poi 70 con il RB Lipsia, quindi 18 con il Chelsea. Infine, uno - quello di ieri - con il Milan.
Davide Bartesaghi (19 anni, 268 giorni) è il giocatore del Milan più giovane a servire un assist in Coppa Italia da Stephan El Shaarawy nel gennaio 2012 (contro la Lazio a 19 anni e 91 giorni).
Tra tutte le competizioni (dalla stagione 1929-1930), considerando le squadre affrontate almeno 40 volte, solo contro il Palermo (48% – 34/71) il Milan vanta una più alta percentuale di 'clean sheet' rispetto che contro il Lecce (47% - 22/47).
LEGGI ANCHE: Milan, sforbiciata spettacolare di Nkunku: c'è una sensazione proprio forte su di lui >>>
Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in due partite di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2022 (contro Lazio e Inter in quel caso).
© RIPRODUZIONE RISERVATA