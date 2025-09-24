Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 3-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Reti di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic. Ecco tutti i numeri scaturiti dopo questo match

Milan-Lecce 3-0, Diavolo agli ottavi di Coppa Italia

Ottavi di finale conquistati grazie ai gol di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic. A inizio dicembre la sfida secca, allo stadio 'Olimpico' di Roma, contro la Lazio. Vediamo insieme, ora, numeri e dati scaturiti dal match e riportati dal sito web ufficiale del club rossonero, 'acmilan.com'.