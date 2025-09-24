Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Milan, tutta la gioia di Nkunku: “Mi sento a mio agio, sono felice”. Poi il proclama per domenica

Nkunku: 'Mi sento a mio agio, sono felice di giocare nel Milan. Napoli? Sono pronto'
Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' dopo Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi a 'San Siro' e terminata 3-0 per i rossoneri con il primo gol dell'attaccante francese
Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Lecce, partita valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce 3-0, così Nkunku nel post-partita di 'TeleLombardia'

Sulla partita: "È stata una buona gara oggi da parte di tutti, una bella performance segnando tre gol e concedendone zero. Siamo felici di aver passato il turno”.

Sul suo momento: "Mi sento bene. Voglio giocare ancora di più. Sto lavorando per sentirmi ancora meglio”.

Sulle sue prime settimane al Milan: “Mi sento a mio agio, ho avuto un ottimo benvenuto e tutti mi fanno sentire bene, dallo staff ai compagni ai tifosi. Sono felice di giocare per il Milan”.

Sul Napoli, avversario di domenica in campionato: "Se sono pronto a giocare? E' una domanda per il mister, non per me. Ma sono pronto per giocare quello che servirà".

