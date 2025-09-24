Sul suo momento: "Mi sento bene. Voglio giocare ancora di più. Sto lavorando per sentirmi ancora meglio”.
Sulle sue prime settimane al Milan: “Mi sento a mio agio, ho avuto un ottimo benvenuto e tutti mi fanno sentire bene, dallo staff ai compagni ai tifosi. Sono felice di giocare per il Milan”.
Sul Napoli, avversario di domenica in campionato: "Se sono pronto a giocare? E' una domanda per il mister, non per me. Ma sono pronto per giocare quello che servirà".
