Medon Berisha, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”
COPPA ITALIA
Milan-Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”
Berisha, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Se bisognava fare di più e se bisogna cambiare atteggiamento: "I primi 10/15 minuti potevamo fare di più, ma poi dall'espulsione, a San Siro, contro il Milan che sta facendo bene, è difficile. Però si può sempre fare di più".
Sulla punizione: "Ci ho provato. Speravo in una deviazione. Non l'ho tirata bene, ci ho provato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA