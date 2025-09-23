Milan-Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”

Medon Berisha , giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce , partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se bisognava fare di più e se bisogna cambiare atteggiamento: "I primi 10/15 minuti potevamo fare di più, ma poi dall'espulsione, a San Siro, contro il Milan che sta facendo bene, è difficile. Però si può sempre fare di più".