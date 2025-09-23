Milan-Lecce, Bartesaghi: “Ci siamo posti un obiettivo quest’anno”

Cosa prendere da Theo Hernandez ed Estupinan: "Ho sempre provato a prendere da Theo Hernandez la velocità nei movimenti, poi ora da Estupinan anche altre cose, ma ho anche altri compagni importanti, come Modric, e Gabbia mi sta aiutando molto".
Come ha ritrovato Camarda: "L'ho ritrovato anche in campionato, abbiamo parlato, ma di cose personali, non di calcio. Ci diciamo le nostre cose, ma nulla sul Milan o sul calcio".
Sull'apporto dei giocatori esperti: "Abbiamo indicazioni tattiche soprattutto. Poi molto si basa sull'attenzione. Quest'anno ce l'abbiamo come primo obiettivo: attenzione dietro e avanti. Poi abbiamo grandi giocatori che ci danno una mano. Importante avere giocatori così".que
