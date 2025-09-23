Milan-Lecce, Bartesaghi: “Ci siamo posti un obiettivo quest’anno”

Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce , partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come sta vivendo queste settimane: "Serenamente e con la testa libera. Aiuta, sono solo all'inizio".

Un aggettivo per il Milan di quest'anno: "Non lo so sinceramente, però penso che siamo molto più squadra e compatti. Siamo più sereni, anche grazie alle vittorie. Quando facciamo gol siamo una squadra e ci abbracciamo tutti".