Milan-Lecce, Bartesaghi: “Ci siamo posti un obiettivo quest’anno”

Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Stefano Bressi
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come sta vivendo queste settimane: "Serenamente e con la testa libera. Aiuta, sono solo all'inizio".

Sulla differenza diffensiva con Allegri: "Non prendere gol aiuta, anche psicologicamente".

Un aggettivo per il Milan di quest'anno: "Non lo so sinceramente, però penso che siamo molto più squadra e compatti. Siamo più sereni, anche grazie alle vittorie. Quando facciamo gol siamo una squadra e ci abbracciamo tutti".

Cosa prendere da Theo Hernandez ed Estupinan: "Ho sempre provato a prendere da Theo Hernandez la velocità nei movimenti, poi ora da Estupinan anche altre cose, ma ho anche altri compagni importanti, come Modric, e Gabbia mi sta aiutando molto".

Come ha ritrovato Camarda: "L'ho ritrovato anche in campionato, abbiamo parlato, ma di cose personali, non di calcio. Ci diciamo le nostre cose, ma nulla sul Milan o sul calcio".

Sull'apporto dei giocatori esperti: "Abbiamo indicazioni tattiche soprattutto. Poi molto si basa sull'attenzione. Quest'anno ce l'abbiamo come primo obiettivo: attenzione dietro e avanti. Poi abbiamo grandi giocatori che ci danno una mano. Importante avere giocatori così".que

