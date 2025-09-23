Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Landucci: “E’ banale, ma se segni e non prendi gol vinci. I giovani …”

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Landucci: “E’ banale, ma se segni e non prendi gol vinci. I giovani …”

Milan-Lecce, Landucci: 'E' banale, ma se segni e non prendi gol vinci. I giovani ...'
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'approccio: "Importante averlo sempre, è determinante. Abbiamo avuto il vantaggio dell'uomo in più. Nel primo tempo potevamo giocare più velocemente la palla, ma abbiamo passato il turno. Se non prende il gol e li fai vinci le partite. E' una cosa banale, ma è così".

LEGGI ANCHE

Sui giovani: "Sono bravi. Sono ragazzi di una certa esperienza e hanno qualità, bisogna continuare a lavorare, bisogna cercare di migliorare".

LEGGI ANCHE: Le pagelle-post partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul gruppo: "Abbiamo trovato un gruppo bravo, buono, a Milanello c'è una bella atmosfera. Ci sono cose positive, ma dobbiamo continuare a lavorare".

 

Leggi anche
Milan-Lecce, Di Francesco: “Dopo l’espulsione non c’è stata partita”
Milan-Lecce, Landucci: “Rafa Leao giovedì in gruppo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA