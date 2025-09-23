Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sull'approccio: "Importante averlo sempre, è determinante. Abbiamo avuto il vantaggio dell'uomo in più. Nel primo tempo potevamo giocare più velocemente la palla, ma abbiamo passato il turno. Se non prende il gol e li fai vinci le partite. E' una cosa banale, ma è così".