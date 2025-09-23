Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Landucci: “Rafa Leao giovedì in gruppo”

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Landucci: “Rafa Leao giovedì in gruppo”

Milan-Lecce, Landucci: “Rafa Leao giovedì in gruppo” - immagine 1
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le prime sensazioni e i bei numeri: "Anche oggi abbiamo approcciato bene. Dobbiamo pensare una partita per volta. Lavoriamo bene, c'è una grande atmosfera. Stiamo ottenendo i frutti, ma siamo solo alla sesta partita. Ora ci prepariamo ad affrontare i Campioni d'Italia in carica".

LEGGI ANCHE

Se il gol può cambiare tutto per Gimenez: "Non è un gol banale, è un gol. Gli mancava solo questo con belle partite. Se lo meritava, siamo contenti".

Se torna Rafa Leao domenica: "Sta cominciando ad allenarsi e giovedì dovrebbe tornare in gruppo. Sta andando tutto bene, penso sarà a disposizione domenica".

Sui giovani in sintonia con gli esperti: "Abbiamo giovani bravi, oggi ha giocato Bartesaghi, che è a posto. Abbiamo trovato ragazzi per bene, per crescere bisogna essere intelligenti. Per me è entrato bene anche Athekame, è molto bravo, ci darà una mano".

Se lo ha stupito più il palo da pochi metri o il bellissimo gol: "Non ho ancora rivisto il palo, ero troppo lontano, non so bene. Però ha fatto un bellissimo gol. Ha qualità importanti, era la prima partita. Ha qualità tecniche, di tiro. È un giocatore forte".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

 

Leggi anche
Bartesaghi: “Mi sono sempre trovato bene al Milan con tutti. Ho tanto da dimostrare”
Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida”

© RIPRODUZIONE RISERVATA