Milan-Lecce, Landucci: “Rafa Leao giovedì in gruppo”

Se il gol può cambiare tutto per Gimenez: "Non è un gol banale, è un gol. Gli mancava solo questo con belle partite. Se lo meritava, siamo contenti".

Se torna Rafa Leao domenica: "Sta cominciando ad allenarsi e giovedì dovrebbe tornare in gruppo. Sta andando tutto bene, penso sarà a disposizione domenica".

Sui giovani in sintonia con gli esperti: "Abbiamo giovani bravi, oggi ha giocato Bartesaghi, che è a posto. Abbiamo trovato ragazzi per bene, per crescere bisogna essere intelligenti. Per me è entrato bene anche Athekame, è molto bravo, ci darà una mano".

Se lo ha stupito più il palo da pochi metri o il bellissimo gol: "Non ho ancora rivisto il palo, ero troppo lontano, non so bene. Però ha fatto un bellissimo gol. Ha qualità importanti, era la prima partita. Ha qualità tecniche, di tiro. È un giocatore forte".