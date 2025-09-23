PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida”

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida”

Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida” - immagine 1
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Gimenez: “È normale, un attaccante deve fare gol ma le prestazioni sono state buone. Si è messo sempre a disposizione della squadra, era normale che avrebbe fatto gol. Sono contento che l’abbia fatto stasera”.

LEGGI ANCHE

Sul Milan che sta crescendo: “Secondo me siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo dovevamo velocizzare un po’ il gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il Lecce è rimasto svantaggiato dal rimanere in 10. Noi volevamo passare il turno e siamo contenti”.

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Sul match con il Napoli: “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.

Sul 'sostituire' Allegri in panchina: “No, adesso basta. Ne ho già fatte anche troppe. Lo devo bloccare, devo stare un po’ più attento. È bene che ci sia lui, è importante per la squadra che ci sia l’allenatore. Noi cerchiamo di dare una mano e di non far danni”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

 

Leggi anche
Milan-Lecce, Pulisic: “Voglio fare sempre più gol! Il Napoli? Vogliamo vincere”
Milan-Lecce, Gimenez: “Gioco nella squadra dei mie sogni, mai pensato di lasciare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA