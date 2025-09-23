Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida”

Sul Milan che sta crescendo: “Secondo me siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo dovevamo velocizzare un po’ il gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, il Lecce è rimasto svantaggiato dal rimanere in 10. Noi volevamo passare il turno e siamo contenti”.

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Sul match con il Napoli: “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.

Sul 'sostituire' Allegri in panchina: “No, adesso basta. Ne ho già fatte anche troppe. Lo devo bloccare, devo stare un po’ più attento. È bene che ci sia lui, è importante per la squadra che ci sia l’allenatore. Noi cerchiamo di dare una mano e di non far danni”.