Milan-Lecce, Pulisic: “Voglio fare sempre più gol! Il Napoli? Vogliamo vincere”

“Sono in un buon momento, devo continuare cosi. Voglio fare sempre più gol, l’importante è aver vinto. Gimenez? Gli dico di avere pazienza lui ha giocato molto bene nelle ultime partite, era difficile segnare ma se continua cosi farà tanti gol. Dove può arrivare questo Milan? La prossima partita è la cosa più importante. Ora ci sono Napoli e Juve, vogliamo vincere. Facendo bene vedremo dove arriveremo”