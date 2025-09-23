Pianeta Milan
Milan-Lecce, Gimenez: “Gioco nella squadra dei mie sogni, mai pensato di lasciare”

Santiago Gimenez, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Alessia Scataglini
Santiago Gimenez, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Liberazione aver segnato? Si, un attaccante vuole fare gol, nelle ultime due partite ho avuto due opportunità per segnare ma non l’avevo fatto. Adesso ho segnato, questo è l’importante. Quanto volevo retare al Milan? Da quando ero piccolo volevo vestire questa maglia, grazie a Dio sono qui, gioco nella squadra dei miei sogni. Per me questa è la cosa più importante, dal primo secondo non ho mai pensato di lasciare questa squadra”. 

