Milan-Lecce, Gimenez: “Gioco nella squadra dei mie sogni, mai pensato di lasciare”

“Liberazione aver segnato? Si, un attaccante vuole fare gol, nelle ultime due partite ho avuto due opportunità per segnare ma non l’avevo fatto. Adesso ho segnato, questo è l’importante. Quanto volevo retare al Milan? Da quando ero piccolo volevo vestire questa maglia, grazie a Dio sono qui, gioco nella squadra dei miei sogni. Per me questa è la cosa più importante, dal primo secondo non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.