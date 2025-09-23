Santiago Gimenez, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Gimenez: “Gioco nella squadra dei mie sogni, mai pensato di lasciare”
COPPA ITALIA
Milan-Lecce, Gimenez: “Gioco nella squadra dei mie sogni, mai pensato di lasciare”
Santiago Gimenez, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
“Liberazione aver segnato? Si, un attaccante vuole fare gol, nelle ultime due partite ho avuto due opportunità per segnare ma non l’avevo fatto. Adesso ho segnato, questo è l’importante. Quanto volevo retare al Milan? Da quando ero piccolo volevo vestire questa maglia, grazie a Dio sono qui, gioco nella squadra dei miei sogni. Per me questa è la cosa più importante, dal primo secondo non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA