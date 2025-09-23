Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Coppa Italia, ecco chi troverà il Milan agli ottavi di finale

Coppa Italia, ecco chi troverà il Milan agli ottavi di finale - immagine 1
Con la vittoria di stasera il Milan conosce il suo avversario negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto quello che c'è da sapere
Alessia Scataglini

Con la vittoria contro il Lecce di stasera, arrivata grazie ai gol di Gimenez, Nkunku e l'americano Christian Pulisic, il Milan conosce finalmente il suo avversario negli ottavi di finale in Coppa Italia: i rossoneri di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto i pugliesi per 3-o, affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri. Il match andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma e si disputerà tra il 3 e il 17 dicembre 2025. Ecco, di seguito, l'elenco completo degli ottavi di finale:

Coppa Italia, il cammino continua: ecco l'avversario del Milan

—  

  • BOLOGNA vs la vincente tra Parma/Spezia

  • LAZIO vs Milan

  • JUVENTUS vs la vincente tra Udinese/Palermo

  • ATALANTA vs la vincente tra Genoa/Empoli

  • INTER vs la vincente tra Verona/Venezia

  • ROMA vs la vincente tra Torino/Pisa

  • FIORENTINA vs la vincente tra Como/Sassuolo

  • NAPOLI vs la vincente tra Cagliari/Frosinone

    Ora non resta che attendere che il calendario si completi e aspettare l'inizio degli ottavi di finale, dove il Milan ha l'opportunità di arrivare fino in fondo e, magari, cercare di conquistare un trofeo che, la scorsa stagione, è sfuggito all'ultimo contro il Bologna.

