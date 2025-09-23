Coppa Italia, ecco chi troverà il Milan agli ottavi di finale

Con la vittoria contro il Lecce di stasera, arrivata grazie ai gol di Gimenez, Nkunku e l'americano Christian Pulisic, il Milan conosce finalmente il suo avversario negli ottavi di finale in Coppa Italia : i rossoneri di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto i pugliesi per 3-o, affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri . Il match andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma e si disputerà tra il 3 e il 17 dicembre 2025. Ecco, di seguito, l'elenco completo degli ottavi di finale:

Ora non resta che attendere che il calendario si completi e aspettare l'inizio degli ottavi di finale, dove il Milan ha l'opportunità di arrivare fino in fondo e, magari, cercare di conquistare un trofeo che, la scorsa stagione, è sfuggito all'ultimo contro il Bologna.