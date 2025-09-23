Con la vittoria contro il Lecce di stasera, arrivata grazie ai gol di Gimenez, Nkunku e l'americano Christian Pulisic, il Milan conosce finalmente il suo avversario negli ottavi di finale in Coppa Italia: i rossoneri di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto i pugliesi per 3-o, affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri. Il match andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma e si disputerà tra il 3 e il 17 dicembre 2025. Ecco, di seguito, l'elenco completo degli ottavi di finale:
Coppa Italia, ecco chi troverà il Milan agli ottavi di finale
Con la vittoria di stasera il Milan conosce il suo avversario negli ottavi di finale di Coppa Italia
Coppa Italia, il cammino continua: ecco l'avversario del Milan—
Ora non resta che attendere che il calendario si completi e aspettare l'inizio degli ottavi di finale, dove il Milan ha l'opportunità di arrivare fino in fondo e, magari, cercare di conquistare un trofeo che, la scorsa stagione, è sfuggito all'ultimo contro il Bologna.
