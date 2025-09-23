Milan-Lecce, Bartesaghi: 'Siamo solo all'inizio, fatto una grande gara'

Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Bartesaghi: “Mi sono sempre trovato bene al Milan con tutti. Ho tanto da dimostrare”

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce, parla Bartesaghi

Sulla prima da titolare in stagione: "Siamo solo all'inizio, fatto una grande gara e partendo molto bene fin dall'inizio".

Sulla sua crescita: "Mi sono sempre trovato bene al Milan con tutti. Ho continuato a lavorare e continuerò a farlo. Sono solo all'inizio, non ho nulla da perdere, ma tanto da dimostrare".

Sul prendere spunti da chi ha esperienza: "Sia gli allenatori, come Corradi che mi conosce, sia con i calciatori mi trovo sempre bene. Fondamentale per creare gruppo. Da Modric, Leao, Gabbia cerco sempre di rubare qualcosa per crescere".

Sulla convocazione dell'Italia Under 21: "Contento per la convocazione dell'Under 21, ma ho avuto un problema al ginocchio. Voglio dimostrare che merito un posto anche lì".

 

