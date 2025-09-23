Milan-Lecce, Bartesaghi: 'Siamo solo all'inizio, fatto una grande gara'

Sulla sua crescita: "Mi sono sempre trovato bene al Milan con tutti. Ho continuato a lavorare e continuerò a farlo. Sono solo all'inizio, non ho nulla da perdere, ma tanto da dimostrare".
Sul prendere spunti da chi ha esperienza: "Sia gli allenatori, come Corradi che mi conosce, sia con i calciatori mi trovo sempre bene. Fondamentale per creare gruppo. Da Modric, Leao, Gabbia cerco sempre di rubare qualcosa per crescere".
Sulla convocazione dell'Italia Under 21: "Contento per la convocazione dell'Under 21, ma ho avuto un problema al ginocchio. Voglio dimostrare che merito un posto anche lì".
© RIPRODUZIONE RISERVATA