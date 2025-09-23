Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Di Francesco: “Dopo l’espulsione non c’è stata partita”

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Di Francesco: “Dopo l’espulsione non c’è stata partita”

Milan-Lecce, Di Francesco: “Dopo l’espulsione non c’è stata partita” - immagine 1
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Redazione PM

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il commento della prestazione: "Risultato giusto. Bisogna essere onesti: dopo l'espulsione non c'è stata partita. Ho messo tanti giocatori che volevo vedere all'opera anche in un nuovo sistema. Per 20 minuti faccio fatica a giudicare la prestazione dei miei ragazzi. Ho detto loro che domenica dobbiamo essere un'altra squadra, dobbiamo essere più combattivi".

LEGGI ANCHE

Su Camarda: "Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto da solo per troppo tempo. Noi siamo stati poco bravi per poter ripartire. Lui ha fatto quello che poteva fare. Poi l'ho tenuto fino alla fine perché volevo vedere all'opera altri giocatori".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Dove andrai a lavorare? Sulla tattica? Sulla mentalità? "Sono d'accordo sul salto di qualità. Si è cambiato tanto, sono arrivati tanti giocatori da tanti paesi diversi ma noi abbiamo poco tempo. Devo infatti trovare i giocatori giusti e affidabili. Io lavoro sulla tattica e poi sulla testa, sulla compattezza. È una squadra che difende con poca attenzione e compattezza. Tatticamente non aveva senso cercare l'anticipo nell'episodio dell'espulsione. Dobbiamo migliorare su questi dettagli. La squadra deve rispecchiarsi nella combattività che avevo io da giocatore".

 

Leggi anche
Milan-Lecce, Landucci: “Rafa Leao giovedì in gruppo”
Bartesaghi: “Mi sono sempre trovato bene al Milan con tutti. Ho tanto da dimostrare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA