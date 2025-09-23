Milan-Lecce, Di Francesco: “Dopo l’espulsione non c’è stata partita”

Su Camarda: "Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto da solo per troppo tempo. Noi siamo stati poco bravi per poter ripartire. Lui ha fatto quello che poteva fare. Poi l'ho tenuto fino alla fine perché volevo vedere all'opera altri giocatori".

Dove andrai a lavorare? Sulla tattica? Sulla mentalità? "Sono d'accordo sul salto di qualità. Si è cambiato tanto, sono arrivati tanti giocatori da tanti paesi diversi ma noi abbiamo poco tempo. Devo infatti trovare i giocatori giusti e affidabili. Io lavoro sulla tattica e poi sulla testa, sulla compattezza. È una squadra che difende con poca attenzione e compattezza. Tatticamente non aveva senso cercare l'anticipo nell'episodio dell'espulsione. Dobbiamo migliorare su questi dettagli. La squadra deve rispecchiarsi nella combattività che avevo io da giocatore".