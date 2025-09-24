Pianeta Milan
Marianella: “Milan forte, Allegri sta facendo un lavoro straordinario. Squadra molto bella”

Massimo Marianella, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha commentato il momento del Milan di Massimiliano Allegri all'indomani del 3-0 rifilato al Lecce nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Ecco le dichiarazioni del telecronista
3-0, netto, del Milan di Massimiliano Allegri nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 ieri sera a 'San Siro' contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Reti realizzate da Santiago Giménez al 20', poi Christopher Nkunku al 48' e, infine, Christian Pulisic al 64'.

Milan-Lecce 3-0, il commento di Marianella a 'Sky Sport'

Un successo, perentorio, che ha proiettato il Diavolo agli ottavi di finale della competizione. A inizio dicembre, allo stadio 'Olimpico' di Roma, sarà la volta di Lazio-Milan, altra gara secca nella corsa verso il trofeo. Massimo Marianella, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha commentato in studio, durante 'Sky Sport 24', la vittoria del Milan e, più in generale, l'inizio di stagione dei rossoneri.

"Questo Milan non solo è una squadra molto forte ma ci si aspetta dalle squadre di Allegri che siano vincenti ma non sempre belle. Credo che questo Milan sia un'eccezione: vedere giocare a calcio il Milan in questo momento è piacevole", ha esordito Marianella.

"Nkunku e Giménez, liberazione. Si sono levati un problemino"

"Allegri sta facendo un lavoro straordinario, anche per l’unione del gruppo e di giocatori che sono molto presi da questa maglia rossonera. Oggi il fatto che si sono sbloccati Nkunku e Giménez è una liberazione in più: adesso hai due giocatori che quel problemino se lo sono levato. È una squadra bella", ha concluso il giornalista sportivo.

