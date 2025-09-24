"Questo Milan non solo è una squadra molto forte ma ci si aspetta dalle squadre di Allegri che siano vincenti ma non sempre belle. Credo che questo Milan sia un'eccezione: vedere giocare a calcio il Milan in questo momento è piacevole", ha esordito Marianella.
"Nkunku e Giménez, liberazione. Si sono levati un problemino"—
"Allegri sta facendo un lavoro straordinario, anche per l’unione del gruppo e di giocatori che sono molto presi da questa maglia rossonera. Oggi il fatto che si sono sbloccati Nkunku e Giménez è una liberazione in più: adesso hai due giocatori che quel problemino se lo sono levato. È una squadra bella", ha concluso il giornalista sportivo.
