A 'Pressing' - trasmissione di 'SportMediaset' - Fabrizio Biasin ha difeso Leao nel post-partita di Juventus-Milan 0-0. Ecco le sue parole: "Dopo quattro anni siamo ancora qui a discutere un giocatore che ha sempre portato qualcosa al Milan. Senza Leao, il Milan avrebbe probabilmente fatto la metà di quello che ha fatto. Non è sbagliato chiedergli di più, ma ad Allegri non interessa solo quello che deve fare Leao, bensì costruire un Milan vincente. Finora senza Leao ci è riuscito. Leao è un di più, ma tolta la cosa 'deve fare sempre tutto lui' per me può solo migliorare. Non capisco perché quando si parla di Milan bisogna parlare sempre di Leao".