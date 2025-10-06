Il pareggio di ieri sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan ha lasciato l'amaro in bocca ai rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha avuto ottime occasioni (il rigore fallito da Pulisic e due chances per Leao) per passare in vantaggio e vincere la partita nel secondo tempo. Molti opinionisti e giornalisti hanno criticato fortemente Rafael Leao, colpevole di un ingresso in campo pigro e di essere stato poco concreto sotto porta. Tra questi, Alfredo Pedullà ha rilasciato la sua opinione all'interno di un video pubblicato sul suo canale YouTube.