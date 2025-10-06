Il pareggio di ieri sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan ha lasciato l'amaro in bocca ai rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha avuto ottime occasioni (il rigore fallito da Pulisic e due chances per Leao) per passare in vantaggio e vincere la partita nel secondo tempo. Molti opinionisti e giornalisti hanno criticato fortemente Rafael Leao, colpevole di un ingresso in campo pigro e di essere stato poco concreto sotto porta. Tra questi, Alfredo Pedullà ha rilasciato la sua opinione all'interno di un video pubblicato sul suo canale YouTube.
Pedullà duro su Leao: “Un calciatore con le sue qualità non può entrare cosi male”
Alfredo Pedullà ha criticato la prestazione di Rafael Leao contro la Juventus. Ecco il suo commento, rilasciato tramite il suo canale YouTube, sul numero 10 del Milan
Milan, Pedullà duro su Leao—
Su Leao: "Un calciatore con le sue qualità non può entrare cosi male. Io ho sempre la mia teoria che lui deve avere la fame che devono avere i calciatori di un club così importante. Perché se vogliamo, anche la prima occasione, da posizione non invitante quello è un gol, non indovina il primo palo e se incrocia fa gol sul secondo. La ciabatta fuori da una posizione impossibile da non prendere la porta".
