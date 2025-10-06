Oltre agli errori, che si possono lavorare, quello che non ha assolutamente convinto è stato l'atteggiamento: niente cattiveria, tanta fatica a recuperare i palloni. Complice il 'nuovo ruolo?' Come sappiamo, Leao è un esterno e, nella serata di ieri, è stato utilizzato come centravanti.

Ad oggi, Rafael ha fallito la prova del bomber. E anche vero, però, che siamo soltanto agli inizi. Il campionato è ancora molto lungo e, il portoghese è stato lontano dal campo per 40 giorni a causa di un'infortunio. Come riferito da Max Allegri nel post partita, "...Le qualità tecniche le ha, basta vedere la giocata geniale quando calcia da centrocampo. Deve fare un salto che quando arriva lì, deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.