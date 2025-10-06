Pianeta Milan
Milan, Leao ha fallito la prova del 9: ruolo non adatto o ritardo di condizione?

Pareggio amaro per il Milan. Ancora di più se si ripensano alle occasione 'mangiate' dal portoghese Rafael Leao
Alessia Scataglini

Pareggio amaro per il Milan. Ancora di più se si ripensano alle occasione 'mangiate' dal portoghese Rafael Leao. Oltre agli errori, gravi, del portoghese, a non far conquistare i 3 punti al diavolo di Max Allegri è stato anche il rigore sbagliato di Christian Pulisic.

Milan: Leao, da 'bomber' non ci siamo. L'avvertimento di Allegri

Oltre alle grandissimi occasioni non concretizzate, quello che fa 'arrabbiare' di più è la prestazione fornita da Leao, che non ha convinto anche, e soprattutto per lo spirito messo sul terreno di gioco. Ricordiamo che il portoghese è entrato al 63esimo minuto, sostituendo un buon Santiago Gimenez: il 10 rossonero ha avuto circa 3 grandi occasioni. La prima quella a metà campo, dove ha cercato di beffare Di Gregoria da lontano. La seconda su assist di Pulisic davanti alla porta, terminato a lato e, la terza su un passaggio di Modric, parato da Di Gregorio.

Oltre agli errori, che si possono lavorare, quello che non ha assolutamente convinto è stato l'atteggiamento: niente cattiveria, tanta fatica a recuperare i palloni. Complice il 'nuovo ruolo?' Come sappiamo, Leao è un esterno e, nella serata di ieri, è stato utilizzato come centravanti.

Ad oggi, Rafael ha fallito la prova del bomber. E anche vero, però, che siamo soltanto agli inizi. Il campionato è ancora molto lungo e, il portoghese è stato lontano dal campo per 40 giorni a causa di un'infortunio. Come riferito da Max Allegri nel post partita, "...Le qualità tecniche le ha, basta vedere la giocata geniale quando calcia da centrocampo. Deve fare un salto che quando arriva lì, deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.

 

