Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus-Milan, Allegri: “La cosa positiva è che i ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati”

JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Allegri: “La cosa positiva è che i ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita:La cosa più positiva è che i ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati perché non sono riusciti a vincere questa partita, questo è un bel segnale. Questo pareggio va bene alla classifica e va bene perché i ragazzi hanno capito che potevamo vincere la partita

LEGGI ANCHE

Le parole di Allegri dopo il pareggio contro la Juventus

—  

Sulla fase difensiva:Bisognava e bisogna lavorare sulla fase difensiva come squadra, non solo i difensori, e i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi

Su Bartesaghi:Bartesaghi ha fatto una bella partita offensivamente e difensivamente con grande personalità. È un giocatore che può solo crescere. Nel pre-campionato aveva già trovato due avversari molto difficili, con Liverpool e Arsenal, e aveva già fatto bene lì. Ero sereno e tranquillo“.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare studia il 'colpo': ecco l'attaccante dal Brasile

Leggi anche
Juventus-Milan, Gabbia: “Volevamo la vittoria. Bartesaghi? Felice per lui”
Del Piero: “La Juventus guadagna un punto, il Milan butta via una grande occasione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA