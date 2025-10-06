Sulla fase difensiva: “Bisognava e bisogna lavorare sulla fase difensiva come squadra, non solo i difensori, e i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi“

Su Bartesaghi: “Bartesaghi ha fatto una bella partita offensivamente e difensivamente con grande personalità. È un giocatore che può solo crescere. Nel pre-campionato aveva già trovato due avversari molto difficili, con Liverpool e Arsenal, e aveva già fatto bene lì. Ero sereno e tranquillo“.