JUVENTUS-MILAN

Del Piero: “La Juventus guadagna un punto, il Milan butta via una grande occasione”

Alessandro Del Piero, ex attaccante bianconero, ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessandro Del Piero, ex attaccante bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan 0-0, così Del Piero nel post-partita di 'Sky Sport'

"La Juventus guadagna un punto, il Milan invece ha buttato via una grande occasione. Poteva dare un segnale importante a sé stesso e agli altri", le prime parole di 'Pinturicchio'.

"Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare - ha detto ancora Del Piero sul Milan -. Portare a casa vittorie così può fare la differenza. Il Milan stava meglio e ha preso due giocatori di grande presenza in mezzo al campo come Luka Modrić e Adrien Rabiot".

