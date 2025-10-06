Alessandro Del Piero, ex attaccante bianconero, ha parlato a Sky Sport dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Juventus-Milan 0-0, così Del Piero nel post-partita di 'Sky Sport'
"La Juventus guadagna un punto, il Milan invece ha buttato via una grande occasione. Poteva dare un segnale importante a sé stesso e agli altri", le prime parole di 'Pinturicchio'.