Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Se hanno rimpianti: “Dei rimpianti in questo momento ce ne facciamo poco, dobbiamo prendere il positivo di questa partita, analizzare cosa migliorare con il mister. Avevemo contro una squadra valida, forte e fatta di ottimi giocatori. Dobbiamo essere razionali, capire che questa partita faceva parte del percorso, non siamo contenti al 100% perché volevamo vincere, ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Ora dobbiamo recuperare le energie e guarderemo alla prossima partita, che è importante"