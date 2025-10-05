Pianeta Milan
Juventus-Milan, Gabbia: “Non siamo contenti, volevamo vincere”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se hanno rimpianti: “Dei rimpianti in questo momento ce ne facciamo poco, dobbiamo prendere il positivo di questa partita, analizzare cosa migliorare con il mister. Avevemo contro una squadra valida, forte e fatta di ottimi giocatori. Dobbiamo essere razionali, capire che questa partita faceva parte del percorso, non siamo contenti al 100% perché volevamo vincere, ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Ora dobbiamo recuperare le energie e guarderemo alla prossima partita, che è importante"

Sul rigore:Il rigorista oggi era lui e l’ha calciato, è un ottimo rigorista, tante volte li ha fatti, capita a tutti di sbagliare. E’ un giocatore fenomenale che ci dà sempre tutto, determina con gol e assist, può succedere anche a lui di sbagliare un tiro”.

