Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“Siamo delusi perché volevamo fare un risultato positivo, portare i punti a casa. Abbiamo fatto pareggio, la Juventus è una buona squadra, volevamo vincere ma quando non vinciamo almeno pareggiamo. La parata su Gatti? Episodio positivo, per me e per la squadra. Importante fare i tre punti, non ce l’abbiamo fatta ma non abbiamo perso. È un percorso, dobbiamo andare avanti. I rigori? Pulisic è bravo, ci sta sbagliare. Tutti sbagliamo, non abbiamo niente contro di lui. In caso di altro rigore lo fa, la prossima volta fa meglio. Lui resta il rigorista“.
