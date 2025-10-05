Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus-Milan, Maignan: “Gatti? Episodio positivo per me e la squadra”

JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Maignan: “Gatti? Episodio positivo per me e la squadra”

Milan-Lecce, la probabile formazione rossonera: Allegri scioglie i dubbi in ogni reparto
Andrea Cambiaso, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Siamo delusi perché volevamo fare un risultato positivo, portare i punti a casa. Abbiamo fatto pareggio, la Juventus è una buona squadra, volevamo vincere ma quando non vinciamo almeno pareggiamo. La parata su Gatti? Episodio positivo, per me e per la squadra. Importante fare i tre punti, non ce l’abbiamo fatta ma non abbiamo perso. È un percorso, dobbiamo andare avanti. I rigori? Pulisic è bravo, ci sta sbagliare. Tutti sbagliamo, non abbiamo niente contro di lui. In caso di altro rigore lo fa, la prossima volta fa meglio. Lui resta il rigorista“.

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>> 

 

 

Leggi anche
Juventus-Milan, Allegri: “Potevamo azzannarli, dovevamo avere più cattiveria”
Florenzi: “Al Milan oggi ci sono basi importanti. Leao? Non è normale. Non ha capito che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA