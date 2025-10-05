Su Luka Modrić: "Modrić è un campione, ha 40 anni ma sembra che ne ha 25. Calcisticamente è troppo più forte degli altri, altrimenti non farebbe le prestazioni che ha fatto finora".

Sul Milan: “Oggi è tutta un’altra squadra rispetto all’anno scorso, ci sono basi molto importanti. La prima è l’allenatore: conosce l’ambiente, è italiano, sa come vincere la Serie A. Poi aiuta anche il fatto di avere una partita a settimana. Io penso che lo Scudetto nel 2022 lo abbiamo vinto perché siamo usciti presto dalla Champions League, eravamo più freschi fisicamente rispetto agli altri. Vincere aiuta a vincere“.

Sulla Juventus: “Deve puntare allo Scudetto, io quando andavo allo Stadium sentivo il peso di giocarci. Oggi non c’è più quel senso di imbattibilità“.

Su Santiago Giménez: “Lo vedo molto meglio fisicamente, ha sempre due occasioni a partita. Arriverà il momento in cui segnerà di più“.

Su Rafael Leao: “Mi sento di essere in mezzo tra la vecchia generazione e la nuova. In mezzo ci sono nuove dinamiche, come i social. Quando dentro al campo dai tutto, a me non interessa. Come inserire Leao? Per me il compito più importante che avrà Allegri sarà trovare un posto a Rafa. È migliorato molto soprattutto con Pioli, però aveva una squadra che giocava per lui. Ogni anno si dice di aspettarlo perché giovane, ma ha 26 anni. Secondo me non è un giocatore normale, è tanto forte. Non ha ancora capito quanto è forte”.