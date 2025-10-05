Pagelle Juventus-Milan 0-0: Rabiot delusione, Rafa Leao entra malissimo

PAGELLE JUVENTUS-MILAN - Se doveva essere la partita di Allegri, lo è stata fino in fondo. Partita bloccata fin dall'inizio, con poche emozioni nel primo tempo. Squadre che si sono studiate, con tanto possesso per il Milan e una squadra bianconera che sembra ancora allenata dal tecnico livornese per come si arrocca ed è pronta a ripartire pericolosamente. Ai punti fanno più i bianconeri, con il Milan che gira palla in modo sterile, ma conclude di più comunque, seppur in modo poco pericoloso. La prima vera occasione è per Gimenez, che di testa sfiora il palo in chiusura di primo tempo. Si chiude così il primo tempo. Il secondo tempo inizia con il Milan all'attacco e, soprattutto, con il rigore sbagliato da Pulisic: i rossoneri si divorano la possibilità di vincerla dal dischetto, così come poi si divora la possibilità di vincerla con Rafa Leao che all'ultimo calcia in modo inguardabile. Ai punti meriterebbero i rossoneri, con l'unica occasione bianconera neutralizzata da un Maignan eccezionale.