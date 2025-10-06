Sulla difesa: “Mi sto trovando bene. Quando non prendiamo gol non è qualcosa solo dei difensori, come quando lo subiamo, ma è un lavoro positivo che ha fatto tutta la squadra. Bisogna fare i complimenti agli attaccanti e ai centrocampisti, perché ci danno una grande mano su questo. Dobbiamo mantenere questa nostra caratteristica che quest’anno siamo riusciti a trovare, mantenere e migliorare sono le parole d’obbligo per un futuro positivo“.

Su Bartesaghi e compagni: “Parto da Davide (Bartesaghi, ndr.), perché è sicuramente la cosa più importante. Voglio davvero un bene dell’anima a Davide perché è un ragazzo eccezionale e poi un professionista esemplare che si merita una buona prestazione per essersi trovato in una situazione non facile. Ricordiamoci che è ancora molto giovane, ma gioca già come un grande. Questa è una cosa positiva per tutto l’ambiente Milan, avere un giovane così soprattutto per la testa che ha. È davvero un ragazzo eccezionale, ha voglia di imparare ed è sempre positivo. Sono molto contento per lui, gli faccio i miei complimenti ma sa quello che penso. Nazionale? Sono molto felice di tornare, voglio ringraziare quelli che sono i miei compagni con il Milan e lo staff, perché senza di loro sarebbe tutto molto più difficile. Sono molto felice“.