Juventus-Milan, Gabbia: “Volevamo la vittoria. Bartesaghi? Felice per lui”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla gara:C’è sicuramente dispiacere perché volevamo la vittoria e abbiamo creato diverse occasioni per raggiungerla, poi questo non è successo ma ci sono delle cose positive che dobbiamo prendere e continuare a fare e delle cose da migliorare. Penso che abbiamo tutte le carte in regola: uno staff preparato, un ottimo Mister, dei giocatori che danno il 100% in settimana per migliorare queste cose. Tenendo questo atteggiamento e questa positività negli allenamenti, penso che il futuro sia positivo per noi“.

Sulla difesa:Mi sto trovando bene. Quando non prendiamo gol non è qualcosa solo dei difensori, come quando lo subiamo, ma è un lavoro positivo che ha fatto tutta la squadra. Bisogna fare i complimenti agli attaccanti e ai centrocampisti, perché ci danno una grande mano su questo. Dobbiamo mantenere questa nostra caratteristica che quest’anno siamo riusciti a trovare, mantenere e migliorare sono le parole d’obbligo per un futuro positivo“.

Su Bartesaghi e compagni:Parto da Davide (Bartesaghi, ndr.), perché è sicuramente la cosa più importante. Voglio davvero un bene dell’anima a Davide perché è un ragazzo eccezionale e poi un professionista esemplare che si merita una buona prestazione per essersi trovato in una situazione non facile. Ricordiamoci che è ancora molto giovane, ma gioca già come un grande. Questa è una cosa positiva per tutto l’ambiente Milan, avere un giovane così soprattutto per la testa che ha. È davvero un ragazzo eccezionale, ha voglia di imparare ed è sempre positivo. Sono molto contento per lui, gli faccio i miei complimenti ma sa quello che penso. Nazionale? Sono molto felice di tornare, voglio ringraziare quelli che sono i miei compagni con il Milan e lo staff, perché senza di loro sarebbe tutto molto più difficile. Sono molto felice“.

