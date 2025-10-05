'DAZN' ha svelato il dialogo tra Allegri e Landucci in panchina dopo il rigore fallito da Christian Pulisic in Juventus-Milan

Al 53' di Juventus-Milan Christian Pulisic ha fallito un calcio di rigore in favore dei rossoneri. 'DAZN' ha svelato un curioso siparietto andato in scena sulla panchina rossonera tra Massimiliano Allegri e il suo vice Marco Landucci .

Al momento della battuta del rigore, Allegri ha dato le spalle al campo, non volendo guardare l'esecuzione di Pulisic. Dopo che lo statunitense lo ha sbagliato, il tecnico livornese ha chiesto al suo vice come lo avesse calciato. Alla risposta di Landucci, ha poi ribattuto: "Glielo avevo detto di non tirare di piatto".