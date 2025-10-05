PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pulisic e Rafa Leao, pareggio per due tiri osceni! Juventus-Milan 0-0

Juventus-Milan 0-0, un pareggio che sa di amaro in bocca, ma anche con un sorriso. Ecco perché nel video commento
Un pareggio che sa di amaro in bocca, Juventus-Milan 0-0: ai punti i rossoneri avrebbero meritato il successo, eppure la partita non è stata scintillante. Quattro palle gol nitide, un rigore sbagliato e tanti rimpianti. Eppure non aver preso gol, anche stasera, suona come nota dolce. I rossoneri perdono difficilmente, mal che vada finisce in pareggio. Rafa Leao è molto attaccato per due gol sbagliati, ma non c'è lo stesso trattamento verso Pulisic che tira un rigore osceno. Questo e molto altro nel commento nel video qui sotto sul nostro canale YouTube: vi invitiamo a guardarlo e lasciare il vostro mi piace! Ricordatevi anche di iscrivervi e attivare la campanella, oltre a commentare per dirci la vostra opinione.

