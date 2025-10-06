Un pareggio che può sembrare molto prezioso, ma che in realtà non fa comodo a nessuna delle due formazioni: ecco Juventus-Milan
Un pareggio che può sembrare molto prezioso, ma che in realtà non fa comodo a nessuna delle due formazioni. All'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0, in una partita a tratti bloccata e blanda. Per la Juventus di Tudor il bicchiere può essere mezzo pieno, a causa della solidità difensiva: la Veccia Signora raggiunge l'Inter di Chivu va fa alla sosta delle Nazionali più tranquilla. Per i bianconeri si tratta del quinto pareggio consecutivo.
Il pareggio che non aiuta: Juventus e Milan con l'amaro in bocca
Al Milan di Massimiliano Allegri, invece, rimane un pareggio alquanto amaro. Dopo ben quattro vittorie, tra cui una col Napoli in inferiorità numerica, i ragazzi del tecnico livornese creano tanto ma non riescono a concretizzare, sprecando anche un rigore molto prezioso. Hanno collezionato il quarto clean sheet stagionale, cosa che non accadeva dal lontano 2006-2007, ma davanti , anche con l'arrivo di Leao dalla panchina, non hanno saputo sferrare il colpo giusto.