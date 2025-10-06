Pianeta Milan
Juventus-Milan, un punto per due: lo 0-0 che non fa sorridere nessuno

Un pareggio che può sembrare molto prezioso, ma che in realtà non fa comodo a nessuna delle due formazioni: ecco Juventus-Milan
Un pareggio che può sembrare molto prezioso, ma che in realtà non fa comodo a nessuna delle due formazioni. All'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0, in una partita a tratti bloccata e blanda. Per la Juventus di Tudor il bicchiere può essere mezzo pieno, a causa della solidità difensiva: la Veccia Signora raggiunge l'Inter di Chivu va fa alla sosta delle Nazionali più tranquilla. Per i bianconeri si tratta del quinto pareggio consecutivo.

Il pareggio che non aiuta: Juventus e Milan con l'amaro in bocca

Al Milan di Massimiliano Allegri, invece, rimane un pareggio alquanto amaro. Dopo ben quattro vittorie, tra cui una col Napoli in inferiorità numerica, i ragazzi del tecnico livornese creano tanto ma non riescono a concretizzare, sprecando anche un rigore molto prezioso. Hanno collezionato il quarto clean sheet stagionale, cosa che non accadeva dal lontano 2006-2007, ma davanti , anche con l'arrivo di Leao dalla panchina, non hanno saputo sferrare il colpo giusto.

Gimenez, ancora bloccato, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe meritato qualche minuto di gioco in più. Christian Pulisic, invece, ha fallito dal dischetto il quinto rigore su ben 7 affidati all'americano.

Un punto che rimane molto stretto ad entrambe le formazioni. La sosta arriva proprio in un momento importante, dove entrambe hanno il tempo di correggere alcuni errori e cercare di ripartire nel migliore dei modi. Ad attendere il Milan, al rientro dalle Nazionali, c'è la Fiorentina di Stefano Pioli.

