Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan butta via tre punti”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 06 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

"Chi scappa e chi sbaglia". Chi scappa, ovviamente, sono la Roma di Gasperini e il Napoli di Conte, che ieri, a differenza del Milan, hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa, mantenendo la vetta della classifica.

Questa volta chi ha sbagliato perdendo il primo posto è proprio il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo lo 0-0 contro la Juventus in trasferta, è tornato a Milano con l'amaro in bocca. Le motivazioni? Il rigore sbagliato da Pulisic e le tante occasioni non concretizzate da parte dei ragazzi di Max Allegri. Spazio anche al tennis, con Sinner che si ritira per dei crampi accusati durante i Masters 1000 di Shangai. L'azzurro, infatti, non è riuscito a continuare il match, lasciato al terzo set. Niente da fare.

