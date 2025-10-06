Questa volta chi ha sbagliato perdendo il primo posto è proprio il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo lo 0-0 contro la Juventus in trasferta, è tornato a Milano con l'amaro in bocca. Le motivazioni? Il rigore sbagliato da Pulisic e le tante occasioni non concretizzate da parte dei ragazzi di Max Allegri. Spazio anche al tennis, con Sinner che si ritira per dei crampi accusati durante i Masters 1000 di Shangai. L'azzurro, infatti, non è riuscito a continuare il match, lasciato al terzo set. Niente da fare.
