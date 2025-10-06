Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

"Chi scappa e chi sbaglia". Chi scappa, ovviamente, sono la Roma di Gasperini e il Napoli di Conte, che ieri, a differenza del Milan, hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa, mantenendo la vetta della classifica.