Juventus-Milan è stato teatro di una nuova prestazione eccellente da parte di Luka Modric. Pur in una partita non bella, e dominata solo a tratti dai rossoneri, la regia del croato e la sua capacità di lettura in fase difensiva sono risaltate all'occhio degli spettatori. La sua continuità di rendimento e la sua continuità fisica - anche ieri 90 minuti in campo per lui - rapportati all'età (40 anni) sbalordiscono sempre di più. Ieri, addirittura, ha espresso le cose migliori in fase di non possesso. In fase di costruzione il suo compito era molto difficile a causa di una Juventus molto attenta e ordinata dietro. Eppure, sul finire del match, una sua bellissima palla in profondità ha trovato lo smarcamento di Leao, il quale ha poi calciato male, sprecando una grossa chance per portare a casa i tre punti. Attorno a questa azione, Paolo Condò ha strutturato il suo commento della sfida di ieri sera. Di seguito, si riportano le sue parole, scritte sul 'Corriere della Sera'.