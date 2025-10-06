"Tudor ringrazia Pulisic". Ed è proprio così. Tra le due formazioni, quella ha abbandonato il terreno di gioco dell'Allianz Stadium con tantissimi rimpianti e altrettanto amaro in bocca è decisamente la squadra di Max Allegri. La formazione rossonera ha sbagliato tantissime occasioni in avanti, tra cui un rigore conquistato dal messicano Santiago Gimenez e poi calciato sopra la traversa dall'americano Pulisic. Spazio anche a Leao, che dopo essere entrato nel secondo tempo, sbaglia due occasioni clamorose. Peccato.