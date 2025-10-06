Pianeta Milan
Prima Pagina Corriere dello Sport: "Juventus-Milan, Tudor ringrazia Pulisic"

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 06 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 06 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan:

Il quotidiano dedica parte della prima pagina a Roma e Napoli, che grazie alle vittorie di ieri, conquistano i primi due posti in classifica: "La sorpresa, Gasperini è il più uno. Roma e Napoli, vetta per due!". Subito dopo, spazio al Milan di Allegri

"Tudor ringrazia Pulisic". Ed è proprio così. Tra le due formazioni, quella ha abbandonato il terreno di gioco dell'Allianz Stadium con tantissimi rimpianti e altrettanto amaro in bocca è decisamente la squadra di Max Allegri. La formazione rossonera ha sbagliato tantissime occasioni in avanti, tra cui un rigore conquistato dal messicano Santiago Gimenez e poi calciato sopra la traversa dall'americano Pulisic. Spazio anche a Leao, che dopo essere entrato nel secondo tempo, sbaglia due occasioni clamorose. Peccato.

