Non solo Milan. Spazio anche al Torino: "Baroni, c'è poco da stare sereni!". L'allenatore dei granata continua a non conquistare il club e i propri tifosi. La sua posizione è in bilico, con una squadra che fatica molto a trovare la giusta continuità.
Dopo il Torino, tocca al Napoli di Conte che, grazie all'ingresso di De Bruyne, è riuscito a rimontare la partita grazie ad un assist del belga per Hojlund. Vetta conquistata. Oltre al calcio, si parla anche di Tennis, con Sinner costretto al ritiro a Shangai a causa di alcuni problemi fisici
© RIPRODUZIONE RISERVATA