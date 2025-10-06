Pianeta Milan
Prima Pagina Tuttosport: “Juventus-Milan, tutto qui? Sinner, che dolore!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 06 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 06 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan:

Il quotidiano apre con il big match di ieri sera esprimendo tutta la delusione possibile per una partita terminata senza reti, sottolineando le occasioni sprecate dai rossoneri: "Tutto qui? Juve-Milan flop. Finisce tra i fischi ma Pulisic e Leao due volte graziano Tudor". 

Non solo Milan. Spazio anche al Torino: "Baroni, c'è poco da stare sereni!". L'allenatore dei granata continua a non conquistare il club e i propri tifosi. La sua posizione è in bilico, con una squadra che fatica molto a trovare la giusta continuità.

Dopo il Torino, tocca al Napoli di Conte che, grazie all'ingresso di De Bruyne, è riuscito a rimontare la partita grazie ad un assist del belga per Hojlund. Vetta conquistata. Oltre al calcio, si parla anche di Tennis, con Sinner costretto al ritiro a Shangai a causa di alcuni problemi fisici

