La partita di ieri tra Milan e Juventus ha regalato delle forti emozioni: tra gli ex della serata e il retroscena sul rigore di Pulisic
La partita di ieri contro la Juventus a Torino ha regalato delle forti emozioni. Tutti i tifosi bianconeri si sono alzati in piedi all'annuncio di alcuni ex compagni all'ingresso in campo dei protagonisti, con standing ovation e diversi applausi. Come riferito da Tuttosport, l'attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri tra alcuni saluti e abbracci, ha vissuto  la serata con una sorta di nostalgia, testimoniando ancora il forte legame che ha con la città. Sul campo però, come sappiamo, la serata è stata molto amara  per i rossoneri.

L'americano Pulisic ha sbagliato un rigore decisivo, con Allegri che, giratosi per la forte tensione, dopo l'esito negativo esclama: "Glielo ha parato?" chiede a Landucci, che risponde "No, l'ha tirato fuori". Subito dopo, il 'rimprovero' all'americano: "Eh, e glielo avevo detto di non tirare di piatto!".

Pulisic però non è stato l'unico a non incidere. Anche il portoghese Leao non ha giocato al meglio, sbagliando due occasioni clamorose. Allegri, infatti, ha sottolineato: "Quando arriva lì, uno come lui deve segnare. E' la prima settimana di lavoro che ha fatto, deve trovare rapidamente la condizione: abbiamo bisogno di lui".

Se parliamo di statistiche, l'Allianz Stadium non è che porta poi così tanta fortuna ad Allegri alla guida del Milan: ieri è arrivato il secondo pareggio dopo quattro sconfitte.

