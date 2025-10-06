Pulisic però non è stato l'unico a non incidere. Anche il portoghese Leao non ha giocato al meglio, sbagliando due occasioni clamorose. Allegri, infatti, ha sottolineato: "Quando arriva lì, uno come lui deve segnare. E' la prima settimana di lavoro che ha fatto, deve trovare rapidamente la condizione: abbiamo bisogno di lui".
Se parliamo di statistiche, l'Allianz Stadium non è che porta poi così tanta fortuna ad Allegri alla guida del Milan: ieri è arrivato il secondo pareggio dopo quattro sconfitte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA