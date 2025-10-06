La partita di ieri tra Milan e Juventus ha regalato delle forti emozioni: tra gli ex della serata e il retroscena sul rigore di Pulisic

Alessia Scataglini 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 09:33)

La partita di ieri contro la Juventus a Torino ha regalato delle forti emozioni. Tutti i tifosi bianconeri si sono alzati in piedi all'annuncio di alcuni ex compagni all'ingresso in campo dei protagonisti, con standing ovation e diversi applausi. Come riferito da Tuttosport, l'attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri tra alcuni saluti e abbracci, ha vissuto la serata con una sorta di nostalgia, testimoniando ancora il forte legame che ha con la città. Sul campo però, come sappiamo, la serata è stata molto amara per i rossoneri.